Ko bo Argentinec Nestor Pitana danes ob 17. uri na stadionu Lužniki v Moskvi dal znak za začetek otvoritvene tekme Rusija – Savdska Arabija, se bo začel tekmovalni del najbolj pričakovanega športnega spektakla leta – 21. svetovnega nogometnega prvenstva. Pitana bo igral pomembno vlogo. Nogometni navdušenci se namreč vselej na otvoritveni tekmi sprašujejo, kolikšno vlogo bodo igrali delilci pravice pri favoriziranju domače reprezentance. Mimogrede, Pitana je vajen velikih vlog. Nekoč je bil namreč filmski igralec.

Rusija kot gostiteljica prvenstva pred začetkom bojev ne zbuja strahospoštovanja. Na svetovni lestvici je namreč 70., najslabša med vsemi udeleženci. Manjša olajševalna okoliščina za Ruse je, da je Savdska Arabija na lestvici zgolj tri mesta boljša. V nekaterih tujih medijih je mogoče zaslediti namige, da bo otvoritvena tekma najslabša doslej.

Porazna statistika pripravljalnih tekem Rusije in Savdske Arabije

Rusi bodo imeli danes vlogo izrazitih favoritov. Strokovnjaki dajejo Arabcem le deset odstotkov možnosti za zmago, medtem ko jih ima Rusija skoraj sedemdeset. Savdska Arabija je v zadnjih tednih izgubila vse tri prijateljske tekme. Res pa je, da si je izbirala močne tekmece. Italija in Nemčija sta bili boljši z 2:1, Peru celo s 3:0. Tudi Rusi v pripravah na SP niso blesteli, saj so morali z 0:1 priznati premoč Avstriji, proti Turčiji pa so remizirali (1:1).

Zanimiv je pogled na zgodovino svetovnih prvenstev, kar zadeva uspešnost države gostiteljice. Na več kot polovici prvenstev doslej so se gostitelji uvrstili v izločilne boje, kar bo Rusiji uspelo, če bo v skupini A najmanj druga v konkurenci Urugvaja, Egipta in Savdske Arabije. Zadnji svetovni prvaki gostitelji so bili pred 20 leti Francozi, ko so v finalu s 3:0 nadigrali Brazilijo. Podoben podvig je leta 1978 uspel Argentini, leta 1974 Zahodni Nemčiji, leta 1966 Angliji ter na prvih dveh mundialih leta 1930 Urugvaju in štiri leta pozneje Italiji.