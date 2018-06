Promet je bil gost, pločevina pa fascinantna. Lexus, lexus, bmw, honda, range rover, toyota, ford, mercedes benz model s. A je tisto bentley? Ja, tisto je nedvomno bentley. In sploh ni osamljen. Pod Leninom sicer vozijo kie in volkswagni, vendar so manj opazni od luksuznih avtov. Mimo je švigalo vse, od rolls-royceov do capriceov in pokromanih nemških džipov. Bilo je nekaj škod, ampak tisto so bili taksiji. Tako kot povsod po svetu imajo tudi v Moskvi taksisti raje mercedese kot škode. Čeprav se je škoda razvila v prav lep avto in ne dela sramote. Ampak v mestu imajo radi velik