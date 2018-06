Po njegovem torkovem vrhu s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom v Singapurju naj bi po trditvah Trumpa nevarnost jedrske vojne minila. Trumpovi kritiki v ZDA poudarjajo, da je Kim dobil končanje skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje v zameno za megleno obljubo, da bo delal v smeri jedrske razorožitve. Pompeo je skušal na te kritike odgovoriti z izrazom upanja, da bo do večje razorožitve, čeprav kot kaže ne popolne, prišlo že do konca leta 2020. Dodal je, da jih čaka veliko dela.

Trump je v Singapurju Kimu predvajal »lažni« film o tem, kako lepa bi bila lahko prihodnost sveta v primeru jedrske razorožitve Severne Koreje in menil, da ima Severna Koreja lepe plaže, kjer bi lahko postavili lepe hotele. Trumpove kritike v ZDA pa so najbolj razburile njegove pohvalne izjave na račun Kima, ki ga je še lani označeval za raketnega možiclja in izpostavljal njegove zločine proti človeštvu, ki jih izvaja proti lastnemu ljudstvu.

Nezavezujoča izjava kot prvi korak Trump je v Singapurju dejal, da ima Kim rad svoje ljudstvo, da je odličen pogajalec in zelo nadarjen možak, ki je prevzel vajeti oblasti star šele 26 let in opravil izjemno delo. Kim je v zameno za vse to podpisal skupno izjavo, ki govori o tem, da bo s Trumpom sodeloval v smeri popolne denuklearizacije Korejskega polotoka. Pompeo je splošno in nezavezujoče besedilo izjave branil kot prvi korak v smeri nadaljnjih produktivnih pogovorov med državama. Zagotovil je, da so imeli pri tem vsi v mislih takšno razorožitev, ki jo bo mogoče neodvisno potrditi, čeprav tega v besedilu ni, državni mediji Severne Koreje pa poročajo o velikem uspehu v Singapurju odkoder je Kim prinesel konec vojaških vaj ZDA in Južne Koreje ter Trumpovo obljubo o ukinitvi sankcij. V Pentagonu pa so bili povsem presenečeni nad koncem vojaških vaj, ki jih je Trump celo označil za provokativne, kot to že nekaj let trdita tudi Rusija in Kitajska. Trumpovi kritiki v ZDA trdijo, da se to, kar je dosegel v Singapurju, ne more niti približno primerjati z iranskim jedrskim sporazumom, ki ga je Trump označil za največjo katastrofo in od njega odstopil.