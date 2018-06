Žoga obvladuje svet

Olimpijske igre imajo sicer daljšo tradicijo (126 let) kot svetovna nogometna prvenstva (88 let), vendar ni nobenega dvoma, kaj je največji športni spektakel na svetu. Nogomet je z razvojem tehnologij, posebej komunikacij in telekomunikacij, postal najbolj razširjena in najbolj gledana športna igra na svetu. Podprt s kapitalom je postal pravo globalno gibanje, zato so mundiali zrasli v spektakle, ki jim ni para. Nogometna žoga je tista, ki za mesec dni povsem obvladuje svet. Vsaka izmed 211 članic Svetovne nogometne zveze (Fifa) si želi nastopiti na enomesečnem vrhunskem spektaklu in zabavi. Zato v nogometu ni primerov, da bi igralci odpovedovali nastop v reprezentanci za svetovno prvenstvo, kot je to primer v košarki, rokometu, hokeju na ledu…, ampak so zelo užaljeni tisti, ki jih selektorji niso uvrstili na seznam. Slovenije ne bo med 32 izbranimi reprezentancami, ki so se prebile skozi kvalifikacije, a utrip prvenstva bo nedvomno segel tudi na sončno stran Alp.