Pred dnevi smo poročali, da so inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za dobro petino vzorcev medu, ki so jih odvzeli s trgovskih polic, ugotovili, da so potvorjeni. Dodani naj bi jim bili sladkorji, sladkorni sirupi, nekateri so vsebovali barvilo E 150… Med spornimi vzorci je bil tudi Hoferjev 500-gramski cvetlični med grandessa (v njem je bila mešanica medu iz EU in zunaj EU), ki ga je moral trgovec zaradi domnevne vsebnosti tujih sladkorjev umakniti s polic. Vendar v Hoferju zagotavljajo, da je bil njihov med skladen z vsemi predpisi in zahtevami