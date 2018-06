V Rusiji je na kupu toliko nogometnih zvezdnikov, da kar vrvi od zvezdniških novic. Največji med njimi, Cristiano Ronaldo, je poskrbel za prvi ganljivi trenutek prvenstva, ko je pred odhodom na avtobus, ki bi ga skupaj s portugalsko reprezentanco odpeljal do letala, objel dečka, ki je zaman čakal, da ga vidi. Pravzaprav je bilo tako, da je deček zamudil mimohod reprezentance, nakar je objokan stal ob cesti, ko je Ronaldo le zanj prišel z avtobusa, ga objel, se z njim slikal in mu dal avtogram. Nato je skupaj s soigralci izginil v popolno karanteno, saj do njih v hotelu v Krasnodaru ne morejo ne oboževalci ne novinarji.

Razlog, zakaj je tako nedosegljiv, ni le v koncentraciji na tekme, temveč tudi grožnjah, ki jih je dobil. Grozila mu je organizacija Islamska država, ki je na temnem spletu objavila posnetek obglavljenja Lionela Messija in Ronalda s pripisom »vajina kri bo napojila zemljo«. Zato so obema Rusi priskrbeli posebno varovanje. Za Ronalda bodo v skupini specialcev skrbeli tudi varnostniki, ki jih je sam izbral. Med njimi je bivši profesionalni borec v mešanih borilnih veščinah Goncalo Salgado, pomagal pa mu bo Nuno Marecos, bivši bikoborec, natančneje forcados – to so fantje, ki na Portugalskem tekmujejo, kdo bo jeznega bika prijel za roge. Skupino Ronaldovih varnostnikov pa naj bi vodil bivši ruski vohun.

Selfiji in politična propaganda Messi sicer še ni poskrbel za zvezdniški prah, ga je pa dvignil selektor argentinske reprezentance Jorge Sampaoli, ko je objavil selfie s kuharico tabora njegove reprezentance. Argentinski mediji so nemudoma dejali, da je selektor dekle, ki jo na fotografiji objema, spolno nadlegoval. Izkazalo se je, da je vse skupaj neresnično: dekle ni kuharica, temveč pevka Melisa. Srečala sta se v preddverju hotela, ona ga je zaprosila za selfie, nakar se nista videla nikoli več. Natolcevanje, da jo je spolno nadlegoval, se je zdelo pevki izjemno nesramno. Malo bolj resen pa je bil odziv na selfie Mohameda Salaha s čečenskim predsednikom Ramzanom Kadirovim. Egipčani so si namreč za svojo bazo izbrali čečenski Grozni in ekscentrični čečenski voditelj je nemudoma izkoristil priložnost, da se je fotografiral s slavnim nogometašem. Kadirov je imel sicer izjemno zanimiv instagram, na katerem so fotografije njegovih podvigov, od streljanja do poziranja s tigrovimi mladiči. Imel je tri milijone sledilcev, dokler mu ga niso v začetku letošnjega leta zaradi sankcij ukinili. Kadirov je namreč mali diktator, Putinova čečenska izpostava, in prav to je vzbudilo val nejevolje, da se je Salah fotografiral z njim. Pravzaprav je bil presenečen tudi Salah, ki ga je predsednik dobesedno odvlekel pred množico in se z njim bahal. Nevladne organizacije v Čečeniji so mednarodno nogometno zvezo Fifo že prej opozarjale, da bi morali Egipt opozoriti na neprimernost tega, da so si za bazo izbrali Grozni. Ker pa je Fifa dejala, da se ne more vmešavati v odločitve posameznih reprezentanc, so poskušali to dejstvo izkoristiti za to, da bi svet izvedel več o stalnih kršitvah človekovih pravic v Čečeniji.