Priprave po balkansko

Po razpadu Jugoslavije so kmalu vsa svetovna prvenstva imela vsaj enega predstavnika bivše Jugoslavije. Največkrat je bila to Hrvaška, ki je dosegla tudi enega največjih uspehov nogometašev, ko so v Franciji 1998 osvojili bronasto medaljo. Od takrat Hrvati na vsakem velikem turnirju pričakujejo najvišja mesta, saj imajo res veliko izjemnih igralcev. Samo na zadnjem finalu lige prvakov so imeli tri predstavnike. Luko Modrića in Matea Kovačića pri Realu ter Dejana Lovrena pri Liverpoolu. Nekako se zdi, da je svetovno prvenstvo v Rusiji zadnja priložnost te res vrhunske generacije. Vendar pa je vprašanje, kako se bodo glavni akterji odzvali na zadnje dogajanje v hrvaškem nogometu. Vsem je jasno, da je edini pravi šef hrvaškega nogometa na šest let in pol obsojeni Zdravko Mamić. Da bi bile zadeve še bolj neugodne, sta ena glavnih akterjev v procesu proti Mamiću prav najboljša hrvaška igralca Modrić in Lovren. Oba sta namreč pri prestopih iz Dinama v tujino del odškodnine dala družini Mamić.