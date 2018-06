Povolilne travme

Dol z vlado, naj živi vlada, samo da je naša! Ta slogan pa po preštetju glasov ni bil več primeren in so ga politični liderji morali opustiti. Kisli nasmeški predstavnikov »zmagovite« stranke so kazali na veliko razočaranje, ki ga niso mogle prikriti niti nebulozne izjave najbolj zagrizenih strankinih vojakov, češ da je njihova zmaga totalna in dokaz, da se z njihovo stranko ne more meriti nobena druga. Zelo pa obžalujejo, ker jim letos nihče ni »ukradel« volitev. To bi jim zelo prav prišlo v primeru, da ne bodo mogli sestaviti vlade. In kaj storiti?