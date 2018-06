Skratka: Janši bo podelil vnaprejšnji mandat ne glede na to, kakšen bo rezultat »formalnih posvetov« s strankami. Gre za hudo kršitev predsedniških dolžnosti, saj očitno razume »formalne« pogovore s parlamentarnimi strankami zgolj kot dekoracijo demokracije. Kaj pa bo storil, če bodo stranke na pogovorih sporočile, da so sestavile koalicijo brez SDS?

Je SDS res »zmagovalka« volitev? Seveda ne. V proporcionalnem volilnem sistemu je zmagovalka volitev tista politična opcija ali koalicija, ki ima več kot 50 odstotkov poslanskih mandatov. Le v zelo nepravičnem večinskem volilnem sistemu je mogoče, da »relativni zmagovalec« dobi absolutno večino (primer Velike Britanije). Izkušeni in pokončni italijanski predsednik je podelil mandat šele po tem, ko je bila sklenjena koalicija, ki ima večino v parlamentu. Naloga predsednika ni uradniška, torej mandat podeliti tistemu, ki je dobil največ glasov (in ni dosegel 50 odstotkov) na volitvah, ampak je odgovorna in vsebinska: v interesu države poiskati najhitrejšo pot k oblikovanju vladne večine. Predsednik republike ne more delegirati svoje naloge preverjanja možnosti koalicij eni stranki (ki je prejela podporo manj kot 13 odstotkov volilnih upravičencev oziroma »mandatarju«, kateremu je to obljubil). Naloga predsednika je, da nepristransko in pošteno išče rešitve oblikovanja vladne večine brez izsiljevanja, podkupovanja, groženj in drugih pritiskov. Če to možnost dobi ena stranka (preden so izčrpane predsednikove možnosti), lahko pride do hudih nepravilnosti ali celo nezakonitosti pri »sestavljanju« koalicije.

A predsednik Pahor ima še hujši problem: ali bo res podelil mandat stranki, ki je sprejemala (skupaj z nemočnimi koalicijskimi partnerji) protizakonite sklepe v državnem zboru? Ki se je »izkazala« s sprejemom Zujfa, ko je pahnila več deset tisoč ljudi v neenakopraven protiustaven položaj, kot je ugotovilo ustavno sodišče? Stranki, ki v svojem volilnem programu obljublja nove protiustavne delitve prebivalcev? Ki je (so)odgovorna za tajkunizacijo in za »izginule« milijone v Intereuropi, Luki Koper, NKBM, Delu Revije, Pivovarni Laško, Istrabenzu…? Ki je zadolžila državo prek razumnih meja? Ki je začela rušiti do takrat dobro delujoči javni zdravstveni sistem? Ki svojo (volilno) propagando nezakonito financira iz tujine? Ki uporablja l​ažne informacije, sovražni govor, šovinizem​, blatenje države v EU, diskreditiranje političnih konkurentov ter celo slovenskih kandidatov za mednarodne funkcije, če niso iz »njihove« opcije? Ali je ob tem njen rezultat na volitvah sploh legitimen?

Od predsednika zahtevamo pojasnilo o razlogih, da vnaprej podeljuje mandat za oblikovanje koalicije Janezu Janši. Gre za osebo, ki ni pojasnila svoje vloge v trgovini z orožjem, ki jo opisujejo javno objavljeni dokumenti. Po razveljavljeni pravnomočni obsodbi zaradi zastaranja ni bila dokončno pojasnjena njegova vloga v korupcijski aferi Patria (dokazani v sodbi avstrijskega sodišča). Janša je bil pravnomočno obsojen za žaljive in zaničljive izjave o novinarkah RTVS (zgolj zaradi suma posega v medijsko sfero je na primer odstopil nekdanji nemški predsednik). Z izogibanjem sojenju, z nesprejemanjem sodne pošte, z neplačevanjem RTV-prispevka, z nesodelovanjem s protikorupcijsko komisijo, s toženjem države za »odškodnino« zaradi zastaranja postopka, k čemur je sam veliko prispeval… je pokazal zaničljiv odnos do pravne države. Doslej mu tudi ni uspelo javno pojasniti izvora svojega premoženja. V preteklosti se je »izkazal« z vprašljivimi dogovori (o incidentih, meji…) s hrvaškim premierjem Sanaderjem. Njegovo zunanjepolitično delovanje je vezano na miselni krog Orbana…

Bi v kateri drugi evropski državi predsednik države ponudil »mandatarstvo« (in to brez zagotovljene večine) osebi s takšnim »nahrbtnikom«? Kakšno sporočilo bo predsednik Pahor s to potezo dal 87 odstotkom volilnih upravičencev, evropski demokratični javnosti, vsem, ki še verjamemo v pravno državo? Da je ravnal prav in pošteno? So what!

Bogdan Avbar, Jože Florjančič, Boris Gregorčič, Jože Ribič, Franc Medle, Darko Kastelic, Janez Butara, Branko Đukić, Jože Butara, Milan Gorjanc, Lojze Podobnik, Remzo Skenderović, Boris Pogačar

člani Društva SRP