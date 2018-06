»Mestna klop je naša prijateljica. Spremlja nas vsak dan in nam ponudi prostor za počitek, kadar ga najbolj potrebujemo. Ampak ali ste kdaj pomislili, kako vabljiva je ta ista klop za nešteto drugih načinov uporabe?

Mestna klop je tako rekoč švicarski nož mestne opreme,« so prepričani organizatorji dogodka. Savske klopi bodo prvič oživele jutri, ko bo na klopeh pred Knjižnico reči ob 18. uri potekal tarok turnir. Dan kasneje se bo klop ob enem izmed otroških igrišč v naselju ob 9. uri spremenila v zajtrkovalnico in mimoidočim ponudila sveže palačinke in kavo za dobro jutro, medtem ko bo zvečer na klopi čas za literarni večer in branje poezije.

V nedeljo bodo Savske klopi gostile (samo)popravljalnico koles, delavnico presajanja rastlin in fotografsko razstavo. Da se obiskovalci ne bodo izgubili med klopmi Savskega naselja, so organizatorji dogodka pripravili tudi priročen zemljevid z označenimi prizorišči, ki je že objavljen na družbenem omrežju facebook. Dogodki so brezplačni.