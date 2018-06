Kurz je po pogovorih s Seehoferjem povedal, da so notranji ministri Avstrije, Nemčije in Italije oblikovali »os voljnih« za boj proti nezakonitim migracijam. »Zadovoljen sem, ker med Rimom, Dunajem in Berlinom želimo vzpostaviti sodelovanje in menim, da bo prispevalo k zmanjšanju nezakonitega priseljevanja v Evropo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pred pogovori s Seehoferjem v Berlinu je Kurz za avstrijsko televizijo ORF v torek zvečer dejal, da Avstrija skupaj z nekaterimi državami preučuje možnost vzpostavite centrov za migrante zunaj EU. »Potekajo prizadevanja za vzpostavitev zavetišč izven Evrope, kjer bi lahko namestili begunce in jim zagotavljali zaščito, ne pa tudi boljšega življenja v Srednji Evropi,« je dejal. Ob tem ni navedel, s katerimi državami Avstrija pri tem sodeluje.

Danski premier Lars Lokke Rasmussen je sicer že prejšnji teden omenil, da se z več državami, tudi Avstrijo, pogovarja o ustanovitvi »skupnih centrov« za migrante, ki v EU ne morejo zaprositi za azil, ali so bile njihove prošnje zavrnjene.

Kurz ni ne potrdil ne ovrgel poročanja avstrijskih medijev, da bi migrantske centre lahko vzpostavili v Albaniji. »Bomo videli,« je dejal. Avstrija bo sicer julija prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, zaščito zunanjih meja unije pa je opredelila kot eno svojih prednostnih nalog.