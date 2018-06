»Da bi se Slovenija pripravila na staranje prebivalstva, so ukrepi res nujni,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani opozoril Bert Brys iz centra za davčno politiko in administracijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OEDC).

Do tega zaključka so strokovnjaki iz OECD prišli po temeljitem pregledu širše politike obremenitve dela v Sloveniji, ki so ga naredili po naročilu slovenske vlade. Ob tem so predlagali tudi vrsto možnih ukrepov, vendar je finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, ki opravlja tekoče posle, poudarila, da še ne gre za nobene odločitve.

»Govorimo le o predlogih. Nadaljevali bomo pogovore s strokovno javnostjo in socialnimi partnerji, končne odločitve pa bodo prepuščene prihodnji vladi,« je dejala.

In kaj predlaga OECD? »Prispevki za zaposlene za socialno varnost naj se znižajo,« je menil Brys. V Sloveniji namreč zaposleni plačujejo zelo visoke prispevke za socialno varnost, je pojasnil ter predlagal, naj se izpad prihodkov zaradi njihovega znižanja nadomesti s spremembami pri dohodnini, davkom na nepremičnine in morda tudi razširitvijo osnove za davek na dodano vrednost.

Ko so v OECD sešteli prispevke za socialno varnost in dohodnino, kot veljajo v Sloveniji, so dobili zelo visoko obdavčitev dohodkov iz dela. »Priporočamo, da jih zmanjšate, da bo delo bolj privlačno za ljudi in bodo dlje ostali na trgu dela,« je dejal Brys.

Napovedani stroški za pokojninski sistem, zdravstveni sistem in dolgoročno oskrbo bodo namreč v prihodnjih letih zelo porasli. Danes predstavljajo 18 odstotkov BDP, do leta 2040 se bodo zvišali za šest odstotnih točk, do leta 2050 še za devet odstotnih točk. Poleg tega se bo število delovno aktivnih zmanjševalo, Slovenija se mora zato začeti pripravljati, da bodo ljudje delali dlje. »Ljudje morajo delati dlje,« je bil odločen Brys.