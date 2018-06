»Tudi jaz tega nisem imel v načrtu. Nekako se mi je zdelo, da je po petdesetem bolje početi kaj drugega. Ampak, kako gre že tisto z zarečenim kruhom, avtorsko sem se aktiviral in začel ustvarjati novo glasbo. Druženja s prijateljem, glasbeno čutečim Miklavžem Ašičem - Mikijem so dobila novo vsebino. Nisva si več le točila špricarjev in se pogovarjala, ampak sva začela preigravati novo glasbo. Poiskala sva še bobnarja in kitarista. Žiga Kožar in Luka Vehar sta več od tega, kar sva upala, da bova našla.«