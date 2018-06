Gorsko reševanje: Obnemogli, pijani in v copatih? Peljemo vas zastonj!

Konec marca je minilo natančno pol stoletja, odkar je pilot Andrej Andolšek s helikopterjem poletel na prvo reševanje na pobočje Mojstrovke, kjer je snežni plaz zajel šest smučarjev. Od takrat so piloti helikopterjev policije in Slovenske vojske skupaj z gorskimi reševalci in zdravniki sodelovali v več kot 2700 reševalnih akcijah in prepeljali več kot 2500 ponesrečencev.