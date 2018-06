Štiriminutni posnetek v korejskem in angleškem jeziku spominja na napovednik kakšnega akcijskega filma, Kim Jong Un in Donald Trump pa sta v njem predstavljena kot moža, ki v rokah držita prihodnosti sveta.

Trump ponosen na film

Če bi se Severna Koreja odločila pravilno, torej za denuklearizacijo, jo čaka svetla prihodnost z zadovoljnimi, srečnimi prebivalci in hitrim razvojem tehnologije. Če pa se ne bi odločili za to, bi verjetno prišlo do vojne, kar v posnetku prikažejo z letali in raketami, posnetki pa so črno-bele barve. Kim torej lahko izbira med dvema možnostma, namigujejo v filmu. »Zgodba o posebnem trenutku v času. Ko ima nekdo na voljo priložnost, ki se morda nikoli ne bo ponovila,« z globokim glasom opozori pripovedovalec zgodbe.

Kot avtor posnetka je navedeno podjetje »Destiny Pictures Productions«, zato se je na kalifornijsko filmsko podjetje z enakim imenom vsulo ogromno (novinarskih) vprašanj. Njihov direktor je za Guardian zanikal kakršnokoli sodelovanje pri ustvarjanju posnetka. »Zbudil sem se, v nabiralniku me je čakalo na stotine sporočil, klicali so me z vsega sveta,« je zapisal v tvitu ter dodal, da skuša ugotoviti, zakaj so pri videu uporabili ime njegovega podjetja.

@wolfblitzer @TeamCNN @teamhln This is Mark @DestinyPictures . We had nothing to do with Singapore video. Woke up to 100's of e-mails and calls from all over the world. Crazy-- Call? — Mark Castaldo (@DestinyPictures) 12 June 2018

Ameriški predsednik je bil na tiskovni konferenci zelo ponosen na izjemno »pongruntavščino« z videom. »Naročili smo, naj ga posnamejo. Proti koncu sestanka sem mu ga pokazal. Mislim, da mu je bil zelo všeč. Pokazal sem mu ga, ker je to prihodnost,« je dodal.

Predstavnik Sveta za nacionalno varnost (NSC) Garrett Marquis je pozneje v izjavi za javnost potrdil, da je avtor filma NSC. »Z njim smo predsedniku skušali pomagati pri predstavitvi koristi denuklearizacije ter viziji miru in obilja Korejskega polotoka,« je razložil Marquis, objave imena podjetja pa ni komentiral.

»Morda so Destiny Pictures uporabili zaradi besedne igre, po naključju pa v Kaliforniji obstaja podjetje s takim imenom,« je za Guardian komentiral Ned Price, nekdanji predstavnik za stike z javnostmi NSC. »Vidi se, da je bila celotna zadeva narejena zelo amatersko, ideja, ki naj bi izhajala iz ovalne pisarne, pa nepremišljena,« je bil oster Price.