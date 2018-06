Okrožni državni tožilec Tilen Ivič obtoženemu pripisuje odgovornost za smrt 45-letne ženske, katere truplo so septembra lani našli v njenem najemniškem stanovanju na Preradovičevi ulici. Žensko je po prepričanju tožilstva umoril na grozovit način in iz koristoljubja, zatem pa truplo skril in večkrat brcnil vanj.

Napadel jo je z leseno palico Sep ne zanika, da je žensko umoril, a trdi, da je bil izzvan in pod močnim vplivom opojnih substanc. Njegov zagovornik Igor Marinšek je danes vztrajal, da se mu ne bi smelo soditi za umor, temveč kvečjemu za uboj na mah, ter posledično pripisati nižjo kazen. Ker je bilo truplo v stanovanju odkrito šele nekaj dni po nasilnem dogodku, ni jasno, kdaj točno se je umor zgodil. Po besedah Iviča ni dvoma, da se je to zgodilo 28. septembra lani v jutranjih urah, ko je bil obdolženi še v »normalnem« stanju. Takrat naj bi po razlagi tožilstva sedaj pokojna ženska ponovno začela nagovarjati Sepa in njegovo takratno partnerko, naj se izselita iz njenega stanovanja, zaradi česar se je on razjezil in jo napadel s leseno palico. Večkrat naj bi jo udaril po glavi, na tleh pa jo dušil z vzglavnikom, na katerega naj bi postavil še sesalec. Ko ni več kazala znakov življenja, naj bi truplo zavil v odejo, punca, ki je bila v tem času prav tako v stanovanju, pa naj bi truplo pokrila z rjuho.

Pila, se drogirala in se kregala Ko se je nasilnež umiril, je pokojni po prepričanju tožilstva vzel denar iz torbice in poslal prisotno punco na bencinsko črpalko po alkohol. Nato naj bi nekaj dni popivala in se drogirala, ob tem pa se tudi večkrat sprla. Hrup so slišali sosedje in poklicali policijo, a je ta ostala za zaprtimi vrati. Medtem naj bi obtoženi skril truplo pod posteljo ter v jezi večkrat brcnil vanj. Policisti so truplo odkrili šele nekaj dni po nasilnem dogodku, ko jim je obtoženi ob posredovanju njegovega očeta odprl vrata stanovanja. Tožilstvo se pri takšni interpretaciji dogajanja opira predvsem na pričanje dekleta, ki je bilo prisotno v stanovanju. Ta je na sodišču povedala, da je Sep grozil tudi njej, medtem ko on sam trdi, da ga je ona spodbujala k napadu na nekdanjo partnerico.