Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal 1,25 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je krepko preko dveh promilov in pol. Kot opozarjajo na PU Kranj, je to stanje, v katerem bo voznik v kritični situaciji zagotovo odpovedal.

Prejšnji teden so gorenjski policisti poostreno preverjali treznost voznikov v prometu. Preizkusili so okoli 950 voznikov: 27 jih je vozilo pod vplivom alkohola, pet pa pod vplivom prepovedanih drog, 18 voznikom je preizkus pokazal rezultat do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, osmim nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, eden pa je preizkus odklonil, so še navedli na PU Kranj.