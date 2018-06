Mit, da je za športnike spolnost dan pred nastopi na velikih tekmovanjih škodljiva, so znanstveniki s številnimi nedavnimi novimi raziskavami počasi, a vendarle docela ovrgli. Kljub temu nemalo športnikov in športnih delavcev nepotrjenim domnevam še naprej verjame. V duhu nogometnega prvenstva velja omeniti odločitev vodstva mehiške reprezentance, ki je na prejšnjem SP v Brazliji leta 2014 igralce pozvala, naj se v času tekmovanja odpovejo spolnim odnosom. Mehika je kljub temu izpadla v osmini finala kot na vsakem mundialu od leta 1994 naprej.

Navadno je kot najbolj očiten argument za izogibanje seksu slišati, da ta športnikom vzame preveč moči, potrebne za nastope. Pa recimo, da abstiniranje povečuje agresivnost, kar naj bi posamezniku dalo dodatno energijo. Tovrstno ezoterično sklepanje izvira še iz časov antične Grčije in tradicionalne kitajske medicine, pojasnjuje David Bishop z avstralske univerze v Melbournu. Po drugi strani pa je znana MMA borka Ronda Rousey v svojih zlatih časih javno zagovarjala prav nasprotno, torej »da pred borbami seksa čimveč«, saj naj bi to imelo pozitiven vpliv na nivo testosterona v krvi.

Tik pred začetkom letošnjega SP v Rusiji so svoje na to temo dodali strokovnjaki z nemške fakultete za šport v Kölnu, ki niso ne potrdili in ne ovrgli nasprotujočih si stališč. Na podlagi raziskav namreč ocenjujejo, da tovrstna aktivnost večer pred tekmo nima posebnega vpliva na nastop športnika, previden je treba biti le z izbiro ure. »Pomembno je, da količina spanja ostane enaka, saj bodo nastopi slabši, če bo krajša noč,« je prepričan Ingo Froböse z omenjene fakultete in zato dodaja, da je smiselno določiti urnik v reprezentanci, ki določa, kdaj morajo nogometaši leči k počitku.

So pa spolnosti pred tekmami precej bolj naklonjeni psihologi, saj nekateri poudarjajo, da lahko normalni medosebni odnosi, kamor sodi tudi spolnost, pozitivno vplivajo na posameznika in da se številni trenerji strinjajo glede tega, da naj bo to posameznikova osebna odločitev, ki naj ne zbuja slabe vesti, zato je bolje, da omejitev ni.