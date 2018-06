Aktualna dokapitalizacija hranilnice Lon, v kateri so vpisali skupno 50 odstotkov novih delnic, je bila po Racmanovem mnenju nezakonita. Izpeljali so jo v dveh krogih, pri čemer je bil drugi krog, v katerem je delnice vpisal irski sklad Kylin Prime Capital, večkrat podaljšan.

Racman je prepričan, da bi morali nove delnice v drugem krogu ponuditi obstoječim delničarjem. Kot navaja Siol, so v prvem krogu delnice vpisovala predvsem podjetja, povezana z Racmanom. Tudi sicer nanje letijo očitki o usklajenem delovanju, za kar nimajo dovoljenja regulatorja. Uradno delujejo nepovezano in samostojno, a so med njimi po navedbah portala jasne poslovne in sorodstvene vezi.

Če bi jim s tožbo uspelo, bi lahko ogrozili sanacijo hranilnice, ki jo je zahtevala Banka Slovenije. Septembra lani so namreč v Lonu prejeli odredbo Banke Slovenije, v kateri je zaradi neizpolnjevanja kapitalskih zahtev zahtevala zagotovitev dodatnega kapitala. Hranilnica ima namreč nižji količnik kapitala kot preostale slovenske banke, ki v tem času ustvarjajo visoke dobičke.