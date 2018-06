Opozorilo zaradi povečane dejavnosti ognjenika za zdaj ostaja na drugi najvišji stopnji. Oblasti so novembra lani razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti in odredile evakuacijo prebivalcev, ki živijo v bližini 3031 metrov visoke gore. Po zmanjšanju dejavnosti so februarja znižale opozorilo.

Ognjenik Agung je do lani miroval več kot 50 let. Zadnji izbruh, ki je terjal smrtne žrtve, se je zgodil v letih 1963 in 1964. Takrat je življenje izgubilo okoli 1200 ljudi.

Indonezija leži na t. i. tihomorskem ognjenem obroču, kjer so pogosti potresi in izbruhi vulkanov.