Jemenska vojska napad za ponovno osvojitev pristanišča izvaja po kopnem. Iz zraka in morja jo podpira koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, je sporočila jemenska mednarodno priznana vlada v izgnanstvu, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

Napad so sprožili po izteku roka, ki so ga Združeni arabski emirati postavili Hutijem za umik iz tega edinega pristanišča, ki ga nadzorujejo. Ti uporniki imajo sicer pod nadzorom tudi sever države in prestolnico Sana.

Vodja upornikov Mohamed Ali al Huti je koalicijo, ki jo podpira tudi Zahod, pozval, naj ne napadejo pristanišča. Na Twitterju je sporočil, da so njegove sile napadle ladje koalicije. Hutijska televizija Masirah TV je poročala, da so eno ladjo tudi uničili, vendar pa v koaliciji tega niso potrdili.