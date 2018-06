Za adrenalina željne je pogosto dan še prekratek, saj je potrebno preizkusiti prav vse atrakcije: hitro reko z drčami, trojček toboganov ter tobogan boomerang. Ter seveda Termalno formulo, kjer se v dirkaškem vzdušju pomerijo tekmovalci v različnih kategorijah. Poletna Termalna riviera, na več kot 10.000 kvadratnih metrih termalnih vodnih površin, tako predstavlja pravi vodni raj ne le za najmlajše, ki se šele spoznavajo z vodo, temveč tudi za najstnike in njihove starše. Dogajanje na poletni Termalni rivieri zaokrožujejo še zabaviščni park z gusarskim stolpom s prostim padom in igralo Water Wars, s katerim lahko uprizorite pravo vodno bitko.

(Foto poletna Termalna riviera)

Tudi ljubitelji morja boste našli svoj košček pod soncem – bazen z valovi. S povezovalnim mostom med poletno in zimsko Termalno riviero so padle vse ovire, v kolikor presenetijo dežne kaplje.

Namestitev za vsak okus in žep Mlade družine lahko v Termah Čatež uživate v hotelskih sobah, apartmajih in v večkrat nagrajenem kampu, ki sodi v sklop naselja Terme Village. Tega je ugledno nemško avtomobilsko združenje ADAC tudi v letu 2018 ocenilo kot najboljši kamp v Sloveniji. Vsem, ki želite doživeti indijansko pustolovščino v pravih indijanskih šotorih, predlagajo počitnice v tipiju (z možnostjo bivanja do 4 oseb). Gusarske pustolovščine boste doživeli v naselju dvajsetih plavajočih hišk sredi jezera. Izjemno priljubljene so tudi mobilne hiške – lanska novost v Termah Čatež. (Foto mobilna hišica)

Glasbeno poletje Celotno poletje bo v Termah Čatež obarvano z glasbo! Vrhunec bo poletno glasbeno dogajanje doživelo drugi avgustovski podaljšani vikend (10. – 15. 8.), ko bo v termah Čateška noč z Mambo Kingsi (12. 8.) oz. s Tanjo Žagar (14. 8.). Ta vikend se bodo gosti zabavali tudi ob zvokih Petkove pumpe (10.8) in ABBA tribute banda (11.8.). S poletjem prihaja čas igranja odbojke na mivki, ki je postavljeno tik ob bazenih poletne Termalne riviere, v katerih se bodo razgreti igralci in navijači lahko osvežili. Terme Čatež pa bodo postale tudi kraj dogajanja mladinskih in otroških športnih kampov. Kar dva nogometna kampa se bosta odvijala na nogometnem igrišču - kamp Olimpija in Ačimovič ter poletni kamp odbojke na mivki.