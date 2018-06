Nesrečo je povzročil 59-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil po Zaloški cesti v Ljubljani od Toplarniške proti Chengdujski ulici.

Voznik je domnevno zaradi neprilagojene hitrosti vožnje sprva trčil v avtomobil pred njim, kasneje pa trčil v avtobusno postajališče. Avto se tu še ni ustavil in je pot nadaljeval prek pločnika in kolesarske steze, tam pa je na travniku trčil v betonski podporni zid in se odbil nazaj na pločnik, kjer je zbil mimoidočo peško. Ta je utrpela hude telesne poškodbe, njeno življenje je trenutno v nevarnosti. S kraja nesreče so jo pripeljali v ljubljanski klinični center.

Povzročitelj nesreče je utrpel lažje telesne poškodbe, ostale okoliščine o nesreči policisti še zbirajo, poroča PU Ljubljana.