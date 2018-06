Tudi zato Janez Janša s svojimi jurišniki nima možnosti, da sestavi kakršno koli obstojno vlado. Če bi jo na silo (z ustrahovanjem) in s skrajnimi ponudbami (z denarjem) le spravil skupaj, bi mu v najkrajšem času razpadla, sam pa bi postal osmoljenec in politična zguba. Celo Toninovi krščanski demokrati se le delno strinjajo s programom SDS, kajti minili so časi, ko je Janez Janša z lahkoto zavil vrat strankarskima prvakoma Lojzetu Peterletu in Marjanu Podobniku ter njuni stranki SKD in SLS naložil na tovornjak za odvoz nesortiranih odpadkov. Mogoče bi SDS lahko pregovorila Jelinčičeve nacionaliste, da bi bolj kot v politiki koalicijsko uživali v čarih erotične masaže v koprskem salonu nove poslanke SNS Lidije Ivanuša, kamor bi se lahko včasih zatekel tudi madžarski očka (atila po slovensko pomeni očka) Orban, ko bo razporejal ladje in vlake po koprski luki.

Zato je SDS prva, ki si pirovo zmago na letošnjih volitvah lahko zapiše kot zadnjo v strankarski zgodovini, Janeza Janšo pa z vsemi zaslugami za narod postavi v vitrino muzeja novejše slovenske zgodovine. Zanimivo, da nihče od silnih političnih analitikov, ki so sejali modre misli v dovolj resnih in tudi skrajno grotesknih televizijskih oddajah, po časopisih in spletnih straneh (Ivan Štuhec, Dejan Steinbuch, Katarina Kresal, Janez Podobnik, Miha Kovač, Tanja Starič so le del neskončne vrste političnih pametnjakovičev), ob rezultatih volitev ni zaznal očitnega očiščevalnega zgodovinskega preloma, ki jasno napoveduje, kaj bo do naslednjih volitev leta 2022 za vedno odšlo na smetišče zgodovine. Se je leta 2004 upalo napovedati, da bo mogočna LDS kot dobro namazan politični inženiring dobesedno čez noč izginila za vedno? Zato mirno napovedujemo: takoj za SDS in Janezom Janšo bo odšla SD z Dejanom Židanom, DeSUS oziroma Karl Erjavec, ki mu je skoraj uspelo v politično brezno zvleči še Zorana Jankovića, je tako in tako že odpisan kot šef najbolj nekoristne, vendar koristolovske stranke, ki je najmanj storila prav za upokojence. Če že ni povsem odšel, pa je v odhodu Milan Kučan s svojim Forumom, po bioloških zakonitostih pa le še v prazno brca preostanek stricev in tet, h katerim prištevamo še tiste iz domačega in vatikanskega cerkvenega ozadja, tudi kardinala Franca Rodeta. Leto 2022 bo tudi volilno leto, ko bomo dobili novega predsednika z upanjem, da bo znal resnično pošteno in s častjo nositi dodeljeno funkcijo.