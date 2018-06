Kot so opozorili na Arsu, bodo popoldan, zvečer in ponoči ob močnejših nevihtah hitro narasli manjši vodotoki in hudourniki. Ponekod lahko pride do razlivanj. Pojav je možen v večjem delu države, zlasti pa v osrednji in vzhodni Sloveniji, so pojasnili.

Jutri ponekod še padavine V četrtek bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v vzhodni polovici Slovenije še deževalo. Popoldne bo suho vreme, na Primorskem se bodo oblaki trgali. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponekod bodo krajevne padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Veter bo oslabel.