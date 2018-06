Tihotapci izbirajo vedno nevarnejše poti

Tihotapci ljudi so vse bolje organizirani in izbirajo vedno nevarnejše poti. Ostrejši nadzor na mejah pogosto poveča tveganje za begunce, tihotapci pa po drugi strani s tem več zaslužijo, kaže prva globalna študija o migrantih, ki jo je danes na Dunaju objavil Urad ZN za droge in kriminal (UNODC). Kot navaja študija, so leta 2016 pretihotapili najmanj 2,5 milijona migrantov.