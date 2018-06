Očitno nezadovoljen z igralčevim izbruhom je Donald Trump v svoji maniri, torej prek twitterja, sprožil protinapad. Tvital je kar na svojem letalu, ko se je vračal iz Singapurja, ko je našel čas za malce lahkotnejše teme.

»Robert De Niro, oseba z nizkim IQ-jem, je očitno v filmih prejel kakšen boksarski udarec v glavo preveč. Ogledal sem si posnetek in res verjamem, da se mu posledice poznajo. Očitno se ne zaveda, da je gospodarstvo v najboljšem stanju, stopnja nezaposlenosti na najnižji točki, številna podjetja pa se vračajo nazaj v ZDA.«

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!