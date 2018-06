Nemški notranji minister in vodja bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer si prizadeva, da bi nemška policija na meji zavračala migrante, ki so za azil zaprosili že v drugi državi članici EU. Poleg tega se po pisanju tabloida Bild zavzema tudi, da bi lahko policisti zavrnili tudi migrante brez zakonitih dokumentov ter tudi tiste, ki so bili že deportirani iz Nemčije in se skušajo ponovno vrniti.

Spodkopavanje solidarnosti Kanclerkini krščanski demokrati (CDU), sestrska stranka CSU, temu nasprotujejo. »Pomembno mi je, da te odločitve sprejemamo skupaj v Evropi, in ne ravnamo enostransko,« je povedala Merklova po torkovem srečanju z avstrijskim kolegom. Dejala je, da bi lahko zavračanje migrantov na nemški meji »močno škodovalo« uniji in spodkopalo solidarnost znotraj nje. Poleg tega bi lahko po njenih besedah pripeljalo do težav z Avstrijo, ki bi morala prevzeti odgovornost za večino zavrnjenih migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kurz, ki je sicer znan po podobnih stališčih kot Seehofer, je dejal, da se ne želi vmešavati v nemške notranje zadeve. Kot je dodal, je cilj Avstrije, da »zaustavi tok nezakonitih migracij«. »Mi moramo odločati, kdo bo prišel v Evropo, in ne tihotapci,« je poudaril.