Po hudih nalivih v Zasavju se je nevihtni pas začel pomikati proti severovzhodu države. Veliko dela so morali opraviti tudi gasilci, ki so posredovali na območjih Mozirja,kjer je meteorna voda zalila klet stanovanjskega bloka, v Zrečah so odstranjevali podrt reklamni šoto. V Slovenj Gradcu je pustošil veter, ki je odkrival strehe, v Muti pa so morali odstranjevati podrta drevesa.

Meteorna voda je zalila tudi kletne prostore, kjer so posredovali gasilci PGD Slovenska Bistrica. V Slovenski Bistrici, natančneje v naselju Spodnja Polskava so imeli tudi težave z električno napeljavo, saj je večja veja, ki je padla čez cesto in podrla drog električne napeljave. Gasilci so pomagali električni službi pri ponovni vzpostavitvi droga in odstranili drevo.