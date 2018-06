Odmevi po svetu na vrh v Singapurju in na podpis skupne izjave Donalda Trumpa in Kim Jong Una so bili danes pozitivni, politiki pa niso skrivali zadovoljstva z obvezno pripombo, da gre za velik, a šele prvi korak. Med prvimi se je oglasil uradni Peking: »Dejstvo, da lahko voditelja sedeta skupaj in imata enakovredne pogovore, ima pomembno in pozitivno sporočilo ter ustvarja novo zgodovino,« je izjavil kitajski zunanji minister Wang Yi. »V središču jedrskega vprašanja je varnostno vprašanje. Na eni strani je rešitev jedrskega vprašanja seveda celovita denuklearizacija. Hkrati pa je treba vzpostaviti mirovni mehanizem za polotok in rešiti upravičene varnostne pomisleke Severne Koreje,« je še dejal kitajski zunanji minister.

V Moskvi se je prvi oglasil namestnik zunanjega ministra Sergej Ribakov, ki je dejal, da je »hudič v podrobnostih«, torej v samem besedilu dogovora Trumpa in Kima. Rusija pozdravlja ta pomemben korak naprej in je pripravljena sodelovati pri uresničevanju sporazuma, še posebej dela, ki vodi v popolno denuklearizacijo Korejskega polotoka.

Diplomacija je edini način Predsednik Slovenije Borut Pahor je za zgodovinsko srečanje in podpis dokumenta, ki med drugim obeta denuklearizacijo Korejskega polotoka, dejal, da vračata upanje v mirno reševanje vseh sporov ter v svetovni mir in varnost. Izpostavil je tudi politično modrost in premočrtnost južnokorejskega predsednika Moon Jae Ina, ki je, pogosto osamljen, ves čas od prevzema mandata iskreno verjel in delal za ta zgodovinski dogodek. K srečanju in uspehu je pomembno prispevala Kitajska, podprla pa ga je tudi Japonska. Južnokorejski predsednik Moon Jae In, ki je z nedavnim srečanjem s severnokorejskim kolegom »prebil led« oziroma »oral ledino«, je dejal, da dogovor, ki sta ga v Singapurju podpisala predsednika ZDA in Severne Koreje, »končuje hladno vojno«. Pohvalil je »pogum in odločenost« obeh voditeljev, da se nista zadovoljila z »zastarelo realnostjo, temveč sta si drznila narediti korak k spremembi«. Ob tem je posvaril, da gre zgolj za začetek, a hkrati je dejal, da se Koreji nikoli ne bosta vrnili v preteklost. »Vrh ZDA in Severne Koreje je bil bistven in nujen korak za nadgradnjo pozitivnega razvoja dogodkov, ki je bil doslej dosežen v medkorejskih odnosih, zahvaljujoč vodenju, modrosti in odločnosti južnokorejskega predsednika Moon Jae Ina,« je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini in dodala, da je vrh dokazal, da je diplomacija edina pot k trajnemu miru na Korejskem polotoku.