Pokojni akademik dr. Janko Pleterski je le malo pred nedavno smrtjo jasno izrazil svojo željo: življenje je želel končati po lastni volji in tako uveljaviti »svojo osebno človekovo pravico do smrti«. To svojo željo je izrazil tudi z dejanjem: poskušal je storiti samomor, a so ga rešili. Petindevetdesetletni zgodovinar je ostal bistrega duha, vendar pa je oglušel in oslepel, je poročalo Delo. V Sloveniji sta evtanazija in samomor z medicinsko pomočjo, ki bi ljudem omogočila odločanje o lastni smrti, prepovedana. Prof. Pleterski je po neuspelem samomoru v pismu, namenjene