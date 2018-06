Že lani je potekla osnovna desetletna najemna pogodba za montažno ledno dvorano, ki jo je podjetje Expo biro postavilo v javno-zasebnem partnerstvu z občino. Ker pogajanja o tem, da bi mestna občina odkupila objekt, niso obrodila sadov, so pogodbo podaljšali do konca tega leta, medtem pa na občini bolj kot o odkupu resno razmišljajo o gradnji na drugi lokaciji, kar bi pomenilo rušenje dvorane, ki že od svojega nastanka buri duhove.

Tudi računsko sodišče je pred leti ugotovilo vrsto napak pri postavljanju ledne dvorane, tudi njena umestitev v prostor je na koncu doživela celo sodne postopke. Vrsta težav je bila tudi s podjetjem, ki je upravljalo dvorano, vrstile so se izgube in neporavnani računi. Toda zdaj dvorano upravlja občinski zavod za šport in po letih sporov in nesoglasij, dvorana deluje normalno. »Za drsalce, rekreativce in nas, hokejiste, je neprecenljiva in tudi odlično zasedena. Potem ko je občinski zavod prevzel upravljanje, ni večjih težav,« trdi Gorazd Drinovec iz Hokejskega kluba Triglav, ki pa odkupa ali novogradnje ni želel komentirati.