V zalivu ob Vodnem stolpu, ki je ena najbolj prepoznavnih točk Maribora, dela potekajo v pospešenem tempu. Od konca aprila, ko so izvajalci zavihali rokave, so z rečnega dna najprej odstranili veliko mulja, nato pa namestili 25 temeljnih stolpov in nanje postavili 330 kvadratnih metrov velik leseni parter. Nato so splavili še nov plavajoči pontonski oder, ki meri 900 kvadratnih metrov. Odgovorni projektant Milorad Labus je zadovoljen, da vse poteka po načrtih in bosta oder in montažna tribuna za obiskovalce končana pravočasno, do 22. junija, ko se začne letošnji Festival Lent.

Narodni dom Maribor bo tako v volilnem letu spet imel na voljo osrednje tradicionalno prizorišče, ki bo imelo v parterju 679 sedišč, na tribunah pa bo prostora za 2196 ljudi. Organizatorji Festivala Lent so ves čas izpostavljali, da bi se radi vrnili na vodo, češ da brez Glavnega odra ni pravega festivala. Mestna oblast Andreja Fištravca je lani sklenila, da bo svojemu javnemu zavodu izpolnila željo, 302.000 evrov težko naložbo je brez glasu proti potrdil tudi mestni svet. Toda nekateri svetniki so že takrat opozarjali, da bo naložba zgrešena, če bo oder namenjen le Lentu, ki je že nekaj časa v krizi, saj šepa vsedržavna in mednarodna privlačnost njegovega programa, zaradi česar se že leta sooča s padanjem obiska.

»Ziheraški« program na novem odru Na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja lani tako niti enkrat niso našteli več kot tisoč obiskovalcev. Letos so se odločili za manj »sofisticiran« nabor nastopajočih in so izbrali tiste, ki jamčijo dober obisk. Letošnje največje zvezde na novem odru bodo Đorđe Balašević, Plavi Orkestar, Vlado Kreslin in Tadej Toš. V občinski dokumentaciji so med drugim navedli, da naj bi novi oder med drugim uporabljali Lutkovno gledališče Maribor, Mladinski kulturni center Maribor in festival Špancirfest, ki niti ne poteka v Mariboru, temveč v hrvaškem Varaždinu. Za zdaj nihče izmed naštetih ni sporočil, da bo letos kaj organiziral na Dravi. Montažna konstrukcija naj bi kljub temu obstala do jeseni, kdo jo bo do takrat upravljal, pa tudi še ni znano. O tem na mariborski občini šele pišejo študijo, ki naj bi »definirala vsa odprta vprašanja«, je poročal Večer. V Dnevniku smo že lani ob napovedi gradnje plavajočega odra izpostavili, da je Maribor učbeniški primer slabega vodenja naložb, saj v mestu mrgoli nedokončanih, neudejanjenih ali slabo izpeljanih naložb (dvorana Tabor, Ledna dvorana, kopališče Pristan, Pokrajinski muzej Maribor, Mariborska knjižnica, Umetnostna galerija Maribor). Ob tem ne gre pozabiti, da Maribor že ima prekrasen letni avditorij Minoriti, ki ga upravlja Lutkovno gledališče Maribor. Šele lani so Minoriti doživeli nekoliko boljšo izkoriščenost čez poletje, ko se je v avditoriju odvijal letni kino.