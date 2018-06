Švedska akademija, ki podeljuje Nobelove nagrade za literaturo, je do izbruha škandala štela 18 članov, vendar jih je šest po prepirih, kako ravnati ob obtožbah spolnih zlorab in napadov, šest odstopilo in ni več niti kvoruma za izvolitev novih članov.

Problem je v tem, ker je Arnault poročen s sedaj že nekdanjo članico akademije, pesnico Katarino Frostenson. Škandal o posiljevanjih in spolnih zlorabah žensk s strani bogatih, slavnih in znanih moških, ki je lani izbruhnil v ZDA s hollywoodskim producentom Harveyjem Weinsteinom, je pljusknil tudi na Švedsko.

Novembra lani je časnik Dagens Nyheter objavil izpovedi 18 žensk, ki trdijo, da so bile Arnaultove žrtve med letoma 1996 in 2017. Med njimi so tudi žene in hčere nekaterih članov akademije. Arnault tako kot Weinstein vse zanika, tožilka Christina Voigt pa je za AFP zatrdila, da ima dovolj dokazov za obtožnico.