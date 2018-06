Po profilu trase je petdnevna preizkušnja prva dva dni v Murski Soboti in Rogaški Slatini namenjena sprinterjem. Elitne ekipe Katjuša z Marcelom Kittlom, Dimension Data (Mark Cavendish), Michelton – Scott (Caleb Ewan), Bahrain Merida (Niccolo Bonifazio), LottoNl-Jumbo (Dylan Groenewegen), EF Education (Sacha Modolo) in Sunweb (Max Walscheid) so prišle v Prekmurje z jasnimi nameni. Večina bo uigravala sprinterske vlake za francoski Tour, saj je Slovenija bolj primerna kot Švica. Tudi vloge slovenskih kolesarjev v teh ekipah World Toura, ki bodo zagotovo nadzirale potek dirke, so jasno določene.

Luka Mezgec ne goji upanja, da bo imel priložnost ponoviti lansko slavje v Ljubljani, kjer je dosegel 49. zmago Slovencev v zgodovini dirki. V ekipi bo ključen Ewanov pomočnik kot poveljnik sprinterskega vlaka. »Ewan je bolje pripravljen kot lani, a manj zmaguje. Majhne razlike so med prvim in tretjim mestom, odločajo nianse,« pove slovenski prvak. V pomoč Bonifaziu bo tudi slovenska »bahrain« druščina z izkušenim Borutom Božičem, ki s štirimi etapnimi zmagami najbolje ve, kako zmagovati po Sloveniji.

Veter ali morebitni skupinski padci so tiste nevarnosti, ki lahko že prvi dan zapletejo situacijo favoritom za končno zmago. »Trasa letošnje dirke Po Sloveniji se mi zdi zelo zanimiva,« pravi Matej Mohorič, nosilec zasedbe Gorazda Štanglja, prvega zmagovalca etap v zgodovini dirke Po Sloveniji maja 1993. »Všeč mi je, da se nobena od etap ne konča na vrhu vzpona. Boj za etapne zmage bo tako bolj odprt in dirka bo mogoče zato bolj zanimiva za gledalce. Super je, da bo zaključna etapa vožnja na čas, ki bo tudi dokončno odločila o zmagovalcu dirke. To bo zaradi trase nekdo, ki je dober v vseh prvinah kolesarstva,« napoveduje mali svetovni zvezdnik iz Podblice, zmagovalec etape na Giru.

Seveda ima tudi on v mislih Primoža Rogliča, osrednjo osebnost in favorita za zeleno majico in repliko 5200 starega kolesa z Barja. Poleg Mohoriča zelo visoko s pokazanim na državnem prvenstvu v kronometru in drugih dirkah namerita tudi prvak Jan Tratnik in mladi podprvak Tadej Pogačar. Bo pa ključna sobotna kraljevska etapa okoli Kamniških Alp do Kamnika, ki je prestižna v vseh pogledih. Tudi Primož Roglič je z zmago na Maratonu Alpe leta 2012 na isti trasi naredil prvi korak k meteorskemu vzponu, katerega domet je le nebo. Tretja celjska etapa pelje skozi Zasavje in tudi mimo njegove domače hiše. Med 151 kolesarji bo 28 Slovencev, med njimi le dva novinca, Jure Golčer pa vozi že štirinajstič in start drugega dne bo, prvič, v njegovem Mariboru.