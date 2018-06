Enotnega mnenja, katero igrišče za golf je najzahtevnejše na svetu, med strokovnjaki ni. Tudi zato, ker je to odvisno od veliko dejavnikov – od posameznikovih sposobnosti do terena, letnega časa in vremenskih razmer. Kljub temu se na mednarodnih lestvicah najzahtevnejših igrišč povečini pojavljajo ista imena.

Carnoustie Golf Links (Dundee, Škotska) Na znamenitem škotskem igrišču naj bi po nekaterih podatkih golf igrali že v 15. stoletju. Letos bo deležno še izdatnejše pozornosti, saj bo prihodnji mesec osmič gostilo najstarejšega od štirih največjih turnirjev – The British Open. Kot piše revija Time, je igrišče na začetku 20. stoletja golfistom predstavljalo tako velik izziv, da so se morali zaradi tega domisliti novega, močnejšega udarca, ki so ga poimenovali Carnoustiejev zamah. Ta se je hitro razširil po svetu in danes velja za predhodnika moderne tehnike zamaha v golfu. Kot zanimivost velja dodati, da se je ime igrišča znašlo tudi v knjigi o vojskovanju v 21. stoletju. Njen avtor Gordon Lang je skoval besedno zvezo Carnoustiejev efekt. Pojav opisuje osebo, katere pričakovanja temeljijo na napačnih predpostavkah, ob soočenju z realnostjo pa nato doživi hud psihični šok.

Ocean Course (Kiawah Island, ZDA) Leta 1991 zgrajeno igrišče na otoku Kiawah v Južni Karolini je še istega leta gostilo Ryderjev pokal, pred šestimi leti pa je bilo tudi prizorišče PGA Championshipa. Edinstveno je zaradi močnih vetrov, ki pihajo tako z Atlantika kot iz notranjosti države. To je pri gradnji upošteval tudi njegov snovalec Pete Dye, ki je oblikoval dve igrišči v enem. Prvo je v uporabi, ko pihajo vetrovi z vzhoda, in drugo, ko pihajo z zahoda. Za nameček 7,2 kilometra dolgo igrišče vključuje tudi ogromne peščene sipine, močvirje s trnatim rastlinjem in zahrbtne travnate prepreke. Igrišče je širši javnosti postalo znano leta 2000, ko so na njem snemali film Legenda o Baggerju Vanceu z Mattom Damonom in Willom Smithom v glavnih vlogah.

Jade Dragon Snow Mountain (Lijiang, Kitajska) Igrišče leži ob vznožju 5596 metrov visoke Snežne gore žadastega zmaja. S 7,8 kilometra dolžine velja za najdaljše igrišče na svetu, s 3050 metri nadmorske višine pa je tudi eno najvišje ležečih. Ker je zrak na tej višini precej redkejši, žogice letijo precej dlje, a posledično tudi bolj levo oziroma desno. Prav zato imajo številni golfisti na njem nemalo težav. Igrišče sicer med drugim vključuje 672 metrov dolgo igralno polje s petimi predpisanimi udarci (par 5), 480 metrov dolgo igralno polje s štirimi predpisanimi udarci (par 4) in 247 metrov dolgo igralno polje s tremi predpisanimi udarci (par 3). Partijo golfa na igrišču naj bi bilo sicer mogoče končati z 72 udarci, a tudi najboljši igralci se le stežka prebijejo pod mejo osemdesetih.

Bethpage Black Course (New York, ZDA) Igrišče je v lasti ministrstva za okolje in prostor, saj je bilo leta 1936 zgrajeno s pomočjo sredstev Rooseveltove ekonomske politike New Deal. Čeprav zaradi zahtevnosti igranje na njem priporočajo le najbolj izkušenim, pa to ne škodi njegovi priljubljenosti, saj vsako leto na njem odigrajo tudi do 35.000 partij. Bethpage Black je doslej dvakrat gostil ugledni turnir US Open, prihodnje leto bo na njem potekal PGA Championship, leta 2024 pa še Ryderjev pokal. Za najbolj zahrbtno sicer velja deseto igralno polje s štirimi predpisanimi udarci. Da se igralci prebijejo do čistine, morajo namreč žogico udariti kar 230 metrov daleč. Za kako zahteven podvig gre, je dovolj zgovoren podatek, da je na US Opnu leta 2002 to uspelo le 15 odstotkom tekmovalcev. Kot zanimivost velja sicer še zapisati, da se je takrat zmage veselil domačin Tiger Woods, ki je kot edini tekmovalec turnir končal tri udarce pod parom.

Ko'olau Golf Club (Havaji, ZDA) Če boste obiskali Havaje z namenom, da si napolnite baterije in se znebite stresa, se igrišču Ko'olau izognite v velikem loku. Pa ne zato, ker ne bi bilo vrhunsko – revija Golf Magazine ga je med letoma 2008 in 2012 vselej uvrstila med 100 najlepših svetovnih destinacij za golfiste – temveč zaradi njegove izjemne težavnosti, ki še najboljše igralce spravlja ob živce. »Je čudovito in pošastno v enem,« je pred leti o igrišču dejal nekdanji zmagovalec US Opna Scott Simpson. Zgrajeno je bilo leta 1992, predstavniki Ameriškega združenja profesionalnih učiteljev in igralcev golfa (USGA) pa mu je podelilo težavnostno oceno 162. Misleč, da gre za napako, saj najvišja ocena znaša 155, je USGA na Havaje poslal še drugo delegacijo. A kaj, ko je ta igrišče ocenila še z višjo oceno 172. Leta 1998 je bilo igrišče sicer prenovljeno, zaradi česar je navigacija po njem zdaj lažja, posledično pa mu je padla tudi težavnostna ocena na »sprejemljivejših« 155.