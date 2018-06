Slovenski rokometaši so danes zjutraj z avtobusom odpotovali v mesto ob Blatnem jezeru, kjer so v dvorani Veszprem Arena (gre za kopijo celjskega Zlatoroga, saj je delo istega arhitekta) popoldne opravili tudi prvi trening. V primerjavi s šestnajsterico na sobotni tekmi v Bonifiki je selektor Veselin Vujović opravil tri rošade v igralskem kadru, doma pa so ostali Matej Gaber, Niko Medved in Urh Kastelic. Gaber se mora zaradi hujše poškodbe očesa (strgana veznica) dva tedna izogibati večjim telesnim naporom, namesto njega pa je v ekipi Igor Žabič. Medved ima spet težave s kolenom, zato je Vujović na zadnji trening v Slovenskih Konjicah pred odhodom na Madžarsko poklical Matica Verdinka, v vratih pa bo Kastelica zamenjal Rok Zaponšek.

Med prtljago na današnjem avtobusu je bil zagotovo najtežji »kovček« iz Kopra – pet zadetkov minusa s prve tekme. Da čaka Slovence zelo težko delo oziroma misija nemogoče, če se želijo že devetič uvrstiti na SP in šestič zapored na veliko tekmovanje (SP 2015, EP in OI 2016, SP 2017, EP 2018), se zaveda tudi selektor Veselin Vujović. Sicer večni optimist je po visokem porazu v Kopru deloval zelo pesimistično. »Očitno je, da smo dolgo svetlobno leto oddaljeni od uvrstitve na svetovno prvenstvo. Kot selektor bom naredil vse, kar je v moji moči, vendar verjemite, da bo zelo težko. Upam, da se bomo uspeli psihološko stabilizirati in se vrniti med žive. Toda športno in človeško se je nadejati, da je v Veszpremu možen tudi čudež. Tekmo moramo odlično začeti in pritisk takoj prevaliti na madžarsko stran. Pet golov razlike je veliko, a če so nas Madžari s takšno prednostjo premagali v Kopru, lahko mogoče tudi mi njih v Veszpremu,« se nadeja Veselin Vujović , ki očitno ne bo več trener Kopra, njegova nova destinacija pa naj bi bila Wisla Plock, podprvak Poljske.

Mačkovšek spomnil na Pariz

Eden tistih slovenskih reprezentantov, ki jih je Vujović po tekmi v Kopru javni kritiziral, je bil tudi desnoroki ostrostrelec Borut Mačkovšek, ki je dosegel štiri gole iz šestih poskusov. »Glavni razlog za poraz je bila naša zelo slaba igra v obrambi. Nismo igrali tako agresivno, kot smo si želeli in načrtovali, Madžari pa so nas razbijali s streli od daleč in se odlično vračali v obrambo. Niso nas presenetili s svojo grobostjo, saj smo vajeni takšne njihove igre. Že od nekdaj vemo, da gre za 'umazane' igralce. Pričakovali smo, da se bodo glede na svojo starost, višino in težo prej utrudili in padli v zadnjem delu tekme, a so nas presenetili. Na našo žalost so zdržali do konca in se za nameček prav v končnici še dodatno dvignili. Madžari so bili precej boljši in so zasluženo zmagali,« priznava Borut Mačkovšek, ki bo danes v Veszpremu igral v dvorani in mestu svojega bodočega kluba. Izolan se je namreč že vse dogovoril za letošnji prestop iz Celja Pivovarne Laško v Veszprem, prav tako tudi kluba, zato čaka zgolj še na pogodbo.

Mačkovšek, ki se bo danes na igrišču spet predstavil tudi svojemu novemu klubskemu trenerju Ljubomirju Vranješu (Šved balkanskih korenin je sočasno trener Veszprema in selektor reprezentance Madžarske), kljub visokemu porazu v Kopru verjame, da nastop Slovenije na SP 2019 še ni izgubljen. »Pet golov je mogoče nadoknaditi že v petih, šestih minutah, zato sem optimist. Le spomnite se tekme za bronasto kolajno na lanskem SP v Franciji, ko smo proti Hrvatom v 40. minuti zaostajali že za osem golov, nato pa uprizorili neverjeten preobrat in zmagali. Seveda ne bi imel nič proti, če bi preobrat iz Pariza ponovili tudi v Veszpremu. A če bomo v Veszpremu ponovili predstavo iz Kopra, nimamo niti najmanjših možnosti za uspeh. Najpomembneje je, da pozabimo na polom iz Bonifike, se zberemo in osredotočimo na povratni dvoboj ter gremo na polno, na glavo,« napoveduje 204 centimetre visoki Mačkovšek. Primorec se zaveda, da je bila pred prvo tekmo Slovenija favorit, zdaj pa je to Madžarska, a zato bodo gostitelji danes tudi pod večjim psihološkim pritiskom kot Slovenci. »Mačku« je prav tako povsem jasno, kaj njega in soigralce čaka v razprodani Veszprem Areni, v kateri bo več kot 5500 gledalcev: »Zelo dobro vemo, kakšno vzdušje je v tej dvorani. V njej domači navijači ustvarijo pravi pekel, zato bo za nas tekma še precej težja kot prva v Kopru.«