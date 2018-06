Toča se v Sloveniji pojavlja vsako leto, običajno takrat, ko je tudi največ neviht, prav tako je časovno in krajevno zelo omejen pojav. O toči navadno govorimo, ko so ledene kroglice nepravilnih oblik in velike od 5 do 50 milimetrov. Izjemoma je lahko toča tudi večja. Prav te ledene »žoge« na rastlinah naredijo veliko škode. Sicer lahko že drobno ledeno zrno – takrat govorimo o sodri – vidno poškoduje občutljive rastline, večja zrna pa naredijo luknje v listih in polomijo stebla. Najdebelejša zrna lahko poškodujejo tudi lubje na drevesih, prav tako brez težav polomijo manjše veje. Navadno plodovi prav zaradi udarcev začnejo gniti in propadejo, še preden dozorijo. Tudi če se rastlina ob pravilni negi regenerira, lahko pričakujemo slabši pridelek.

Po toči zvoniti je prepozno

Po bitki smo vsi generali, bi lahko rekli tudi po toči, pa vendar bi bil glavni nasvet vrtnarjem redno in skrbno spremljati vremenske napovedi in predvidevanja o povečani nevarnosti toče. Osnovno znanje, ki ga še vedno imajo stari ljudje in je temeljilo na opazovanju vetra in vrste oblakov, danes nadomeščajo drugi pripomočki, kot je denimo spremljanje ciklonov in vremenskih front s pomočjo številnih telefonskih aplikacij. Pa vendar je tudi v odnosu do narave preventiva boljša kot kurativa.

V specializiranih trgovinah lahko kupite mreže, ki jih uporabljajo predvsem nad trajnimi nasadi v sadjarstvu in vinogradništvu. Te so edini res zanesljiv način, kako obvarovati tovrstno kmetijsko pridelavo pred točo. Njihova postavitev sicer zahteva veliko začetno investicijo, zato je smotrno premisliti in narediti izračun, ali se nam to dejansko izplača. Prav tako mreža potrebuje močno konstrukcijo, kar pogosto kazi podobo našega vrta.

Če imamo na vrtu posamezne zelo dragocene rastline, morda naredimo le manjšo konstrukcijo samo nad njimi. Rastline, ki jih imamo v posodah (to velja tudi za balkon in terase), lahko zaščitimo tako, da jih pred nevihto umaknemo pod streho, nadstrešek ali vsaj ob steno. Pri tem pa moramo biti pazljivi, da bomo rastline res umaknili na varno mesto, saj točo običajno spremlja tudi močan veter.

Če so lonci pretežki ali so rastline zasajene v koritih na ograji, jih lahko pred točo zavarujemo tudi s kopreno. Pri tem tvegamo, da zaradi močnega vetra, ki navadno spremlja točo, kopreno odpihne ali ta zaradi divjega plapolanja poškoduje rastline.