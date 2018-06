Kresni večer je v poganskem verovanju magičen in marsikatera šega iz tega časa se je še ohranila. Ali pa so jo ponovno obudili. Ena takih navad je spletanje venčkov svetega Ivana v Štanjelu. Ta navada je celo vpisana v register slovenske žive dediščine, saj je bila prvič omenjena že v 13. stoletju. Po drugi svetovni vojni je utonila v pozabo in venčke so spletali le še v nekaj hišah. Po letu 2000 pa so ponovno obudili spletanje venčkov in nastala je celo Iniciativa za venček, ki spodbuja k ohranjanju te navade. Tako bo tudi letos v Štanjelu 24. junija prireditev, na kateri bodo prikazali pletenje venčkov, po stari navadi pa bodo lanske venčke skurili na kresu. Venčki svetega Ivana namreč vse leto visijo na vratih štanjelskih hiš in odganjajo zlo, nato pa jih na kresovanju skurijo in obesijo nove. Kranceljčki naj bi jih varovali pred zli silami, tudi pred točo in kačami. Če se je bližala posebno huda nevihta, so nekaj rož iz venčka hitro vrgli na ogenj, kar naj bi jih obvarovalo pred ujmo.

Prav poseben je izbor rastlin, ki jih uporabljajo. Najpomembnejša rastlina je ostra homulica, ki jo na Krasu imenujejo rumeni križci. Venček iz drobnih rumenih cvetov je prava umetnija. Kot je dejala Dunja Peric, vodja podružnične šole Štanjel in ena od pobudnic obuditve pletenja venčkov, je potreben za en venček zabojček nabranih cvetov ostre homulice: »Redki pletejo venčke le iz homulice, saj je to zelo zamudno. Nekatere gospe si pred pletenjem naredijo majhne šopke rumenih cvetov, da jih potem lahko hitreje vpletajo v obroč. Tudi tako pletenje enega venčka traja več ur.« Na en venček morajo privezati več kot petdeset majhnih šopkov homulic. V preteklosti so dekleta, ki so se želela omožiti, v venček vpletla še rdečo vrtnico kot znamenje ženinom, da so jim vrata odprta.

Ostra homulica je ena tistih rastlin, ki je hkrati zdravilna in strupena. V zdravilstvu jo uporabljajo že od tretjega stoletja dalje. Toda Sedum acre, kot se imenuje latinsko, vsebuje alkaloide in v preteklosti so sok rastline uporabljali kot sredstvo za sprožitev splava. Sok te rastline draži kožo. Čeprav se ga v tradicionalnem zdravilstvu uporablja za zdravljenje kurjih očes in bradavic, je treba paziti, da si ga ne vnesemo v oči, saj lahko škoduje vidu. Četudi se rastlino v homeopatiji uporablja v tinkturi za zdravljenje hemoroidov, je potrebna pri uporabi skrajna pazljivost. Verjetno je prav njena strupenost pripomogla k temu, da so ji pripisovali tudi magično moč odganjanja zla. Pa tudi to, da cveti v času kresovanja.

V sedanjih časih v venčkih svetega Ivana ostro homulico nadomeščajo z različnimi drugimi poljskimi cvetlicami. »Otroci v venčke vpletajo ruj, ki bo ravno zdaj zacvetel, ali pa rman. Tako cvetje lažje privezujejo na obroč,« je razložila Dunja Peric. Vsako leto priredijo razstavo otroških venčkov, med vsemi pa izberejo zmagovalce v več kategorijah, od tradicionalnih do modernih venčkov. Nato jih družno razobesijo na vrata hiš, kjer bodo viseli do prihodnjega kresa.