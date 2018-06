Ker tega ne vidim, sem zadrt in slep. Nimam empatije in podpiram egoizem kapitalističnega »hegemona«. Nekateri trdijo, da so ZDA podpirale Hitlerja in šle v vojno šele, ko so videle svoj profit. Japonski napad na Pearl Harbour sploh ni omembe vreden. Taji se, da je naša komunistična oblast po vojni zavrnila pomoč ZDA, Marshallov plan, z razlogom, da ne bomo sodelovali z imperialisti. Po letu 1948 je Stalin pretil SFRJ in marsikje v državi je vladala tudi lakota. Tito je zaprosil za pomoč ZDA in jih pri tem prevaral, da v državi ni nobenih političnih zapornikov. Pomoč je bila obilna, v oborožitvi, denarju in hrani. Vsaka vojaška ali druga pomoč, Evropi in Balkanu in drugje, za dokončanje vojne je omalovaževana. Priznajo zmote, a to ne šteje. ZDA to počno zgolj zaradi »vojnega dobičkarstva«.

Ali so ZDA res »banda« ali naša zaveznica? Pri nas slavimo duh uporništva za vsako ceno, ne glede na žrtve in rezultate. Za te so krivi vedno samo drugi. Kje so si delavci izborili osemurni delavnik? Tedaj so v ZDA za to umrli tudi novinarji. Kje je izvor praznika dela 1. maja? V ZDA. Kje je večje izkoriščanje zaposlenih, v ZDA ali v avtokratskih režimih? Od kod oziroma kam se selijo ali beže ljudje, izobraženci? Iz avtokratskih režimov v demokratične države in ne obrnjeno. V Sloveniji je 80 odstotkov zaposlenih v stresu na delu, mobing pa je tabu tema. Slabo vodenje menedžerjev oziroma organiziranje je še vedno tabu tema. Redke so izjeme.

Kdo zavaja, ko kaže na izkoriščanje kapitalistov v demokratičnih državah, kjer proizvajajo najbolj tehnološko zahtevne in kvalitetne produkte? Dokazano je, da visoko kvaliteto dosegajo lahko samo zaposleni, ki niso izkoriščani in niso pod stresom. Naši politiki skrbijo le za interese menedžerjev, ne pa za zaposlene v stresu. Ustavne lastninske pravice zaposlenih so bile enormno kršene, tako pri privatizaciji in nato še pri kraji prispevkov, kar je še vedno tabu tema. Berem: med prvih deset držav, kjer Američani uživajo najmanj podpore, se je na sedmo mesto uvrstila Slovenija, ki je v družbi samih muslimanskih držav. Celo Iranci, Rusi in Srbi imajo Američane raje kot Slovenci. Slovenija pa je njena zaveznica? Berem tudi: Rusija je vse prej kot odprta in svobodna družba. Zatira se politični pluralizem. Ne more se ponašati z neodvisnim sodstvom oziroma vladavino prava, transparentnostjo in svobodnimi mediji. Neenakost v ruski družbi je ena večjih na svetu. Glavna izvozna artikla sta nafta in orožje. Zatiskamo si oči, da je kitajska partija s tanki 4. junija 1989 ukinila globalno socialo na trgu nebeškega miru, prepojenem s krvjo študentov, željnih demokracije in pravice do združevanja in javne besede. V objem sta padla avtokracija in kapital. Kitajcem so odvzeli svobodo, da govorijo o krivici in zahtevajo svoje pravice ter protestirajo proti korupciji v svoji družbi, kar je in bo vplivalo na vsakogar od nas.

Jožef Martini trdi, da so ZDA država, ki je iz vojne in drugače nakopičeno finančno bogastvo zlorabila in svetu vsilila nov model ekonomskega reda. Pravi: »Tukaj naj Mihič najde odgovor, zakaj tuji študenti in visokokvalificirana delovna sila drvijo v ZDA.« So tuji in naši izobraženci res tako pohlepni in brezbrižni in neodgovorni? Kitajski niso. Kitajci so na zahodne, predvsem na ameriške poslovodne in druge šole poslali na milijone svojih študentov, ki se vračajo pomagat domovini dohitevati ZDA. Kitajci so dojeli pomen najboljšega poslovodnega znanja v tekmi na svetovnem trgu in za dvig blagostanja človeštva. Naši politiki in moji kritiki pa še ne. ZDA nočejo več vloge hegemona. Kitajska prihaja kot globalen tank s Trga nebeškega miru. Kdo se bo drznil stopiti predenj, da ne bo povozil demokracije in dosežene svobode? To je odvisno od naše vere v demokracijo. Samo svoboden um lahko ustvarja. Človeštvo rešuje znanje in kultura sožitja.

Franc Mihič, Ribnica

S tem odgovorom uredništvo tudi zaključuje polemiko na omenjeno temo.