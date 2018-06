najprej vse priznanje za vaše dosedanje prispevke, v katerih zelo dosledno sledite vašim poštenim vodilom v javnem delovanju – transparentnosti in logiki (beri: zdravi kmečki pameti).

Povod za moj odgovor je vaše zadnje pismo z zgornjim naslovom v tej rubriki Dnevnika 11. junija, v katerem ste tako jasno načeli tudi po mojem mišljenju največji problem, ki ga ima država Slovenija – namreč neustrezen volilni sistem oziroma zakonodajo. Čeprav bi morda lahko bil tudi sam uvrščen (pomotoma) med tiste, ki najbolj zagovarjajo obvezno udeležbo na volitvah, pa naj pojasnim, da je bilo to čutiti iz mojega zadnjega pisma kot refleksijo na zadnje volitve, kjer je bil rezultat še kako odvisen od neprihoda na volišče kakih 15 odstotkov volilnega telesa. V primeru volilne udeležbe nad 65 odstotkov bi namreč (tudi po mnenju resnejših političnih analitikov) prišlo do bistveno drugačnega razmerja sil v parlamentu, saj je dejstvo, da ima predvsem SDS »disciplinirano« članstvo, in bi se povečana volilna udeležba poznala predvsem drugim strankam, tudi nekaterim novim s svežimi idejami in programi, ki so bile kot vedno doslej zaradi volilne zakonodaje že v startu v neenakopravnem položaju.

Kot pravilno ugotavljate, obvezna volilna udeležba stvari ne rešuje in se z vami – kot verjetno še mnogi Slovenci – zelo strinjam!

Moj predlog gre v smeri, ki ste jo tako zelo jasno oblikovali vi – torej sprememba volilne zakonodaje v smislu uvedbe preferenčnega glasu, oziroma poenostavljeno, neposredne volitve poslancev za državni zbor. Politika je preveč resna zadeva, da bi jo prepustili strankam, ki se večinoma obnašajo kot podjetja, ki pred volitvami oglašajo vrhunske rezultate, po volitvah pa je vsa taktika že preračunana na zadovoljevanje strankarskih (materialnih) in ne državnih interesov.

Zato na tem mestu predlagam oblikovanje široke državljanske pobude, ki bi pripeljala do takega stanja v državi, ko bi bili izvoljeni (strankarski) politiki primorani sprejeti dopolnila tako k ustavi kot volilni zakonodaji in končno omogočiti, da bi bili poslanci dejansko predstavniki interesov vseh državljanov. Poti do cilja je več, orodij v dobi informatike ravno tako, torej je čas za akcijo zdaj in takoj, da bodo naslednje volitve normalne. In ne računajmo, da bo pogoje spremenila politika sama od sebe. Ne bo jih.

Na vrsti je vsa civilna družba.

Srečo Knafelc, Krvava Peč