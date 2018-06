Slovensko glavno mesto je lani obiskalo 841.320 turistov, kar je za 14 odstotkov več kot predlani, prvič pa so v Ljubljani ustvarili tudi več kot milijon in pol nočitev, kar je za 16 odstotkov več kot leto prej. Med obiskovalci občutno prednjačijo tuji gostje, teh je namreč 95 odstotkov vseh obiskovalcev. Največ nočitev so lani opravili Italijani, sledijo Nemci ter gosti iz Velike Britanije.

Ne spreminja se le povprečna doba bivanja, ki je tudi lani znašala 1,8 dneva. V javnem zavodu Turizem Ljubljana si že nekaj časa prizadevajo, da bi povprečno dobo bivanja podaljšali, turiste pa bolj razpršili po mestu in jih pritegnili tudi zunaj poletne turistične sezone, ko so ulice običajno (pre)polne turistov. Zato jih predvsem veseli podatek, da se je število obiskovalcev nadpovprečno povečalo v mesecih, za katere je značilen slabši turistični obisk, kot so april, maj in november, medtem ko v visoki sezoni obisk raste počasneje.