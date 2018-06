Čeprav smo ob podobnem primeru iz Lendave konec maja poročali, da gre zgolj za redke, osamljene izjeme, zdaj kaže, da morda vendarle ni tako. V PU Ljubljana so namreč potrdili, da so v ponedeljek zjutraj opravili kontrolo avtobusa, namenjenega organiziranemu prevozu oseb na letovanje, preizkus alkoholiziranosti voznika pa je pokazal prisotnost 0,29 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Poklicni vozniki morajo namreč imeti 0,00. Vožnjo so mu prepovedali, zaradi kršitve mu bo izrečena globa, dobil bo tudi kazenske točke.

Pol ure čakanja je lahko težava

Tokrat je šlo za prevoz učencev vzgojno-izobraževalne ustanove CJL, namenjene vzgoji in izobraževanju ter usposabljanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, predvsem učencem z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom. Odpravili so se v šolo v naravi v Pineto. »Odpotovali smo dobre pol ure pozneje, ko je avtobus prevzel nadomestni voznik,« je situacijo opisal ravnatelj Matej Rovšek. »Ko so naši učenci enkrat na avtobusu, pol ure čakanja lahko predstavlja manjšo težavo, a jih je treba pripraviti tudi na to, da včasih kaj ne gre po načrtu,« je pojasnil.

Policisti so kontrolo opravili na prošnjo CJL. »Vsakič, ko se kam odpravimo s kombijem ali avtobusom, o tem obvestimo policijo. Takšen je bil sklep kolegija, torej gre za dolžnost vodje enote oziroma organizatorja potovanj. V policiji se nato odločijo, ali se na klic odzovejo ali ne. A moram poudariti, da večinoma pridejo,« je pristavil. Iz policije so sporočili, da v sodelovanju z zavodi in izobraževalnimi ustanovami na njihovo pobudo izvajajo kontrolo organiziranih prevozov avtobusov, katerih največja zgoščenost je zaradi izletov ravno ob koncu šolskega leta.