Ocvrt piščanec, po katerem slavi veriga restavracij, tako ne bo več edina ponudba na meniju, saj ga bodo obogatili z vegetarijansko alternativo. Za kakšno vrsto obroka bo šlo, v podjetju še skrivajo. »Razvoj recepta je v začetni fazi, možnosti, ki jih raziskujemo, pa so zato še velika skrivnost,« je za CNN-ovo rubriko Money komentiral predstavnik podjetja. Vegetarijanski meni bi tako v Veliki Britaniji in na Irskem lahko bil na voljo že od začetka prihodnjega leta, ameriške stranke pa bodo morale nanj še počakati.

Poleg tega bodo v KFC gostom ponudili še pijačo z nižjo vsebnostjo kalorij in sladkorja. »Zavedamo se, da vedno več ljudi skuša jesti dobro in zdravo,« je v izjavi za javnost sporočila Victoria Robertson iz podjetja.

Pijače z nižjo vsebnostjo sladkorja

V ameriški verigi restavracij so se za vegetarijanski meni odločili tudi zaradi tega, ker bi zdravstvene organizacije v Veliki Britaniji do leta 2025 rade za četrtino znižale vnos dnevne količine kalorij. »Vedno se odzivamo na spremembe v življenjskem slogu ali pri prehranjevalnih navadah naših strank,« so sporočili iz podjetja. V kampanji britanskih zdravstvenih organizacij ljudem svetujejo, naj za zajtrk zaužijejo okoli 400 kalorij, za kosilo in večerjo pa po okoli 600. Malico med obroki pa naj tudi pametno izbirajo.

Februarja letos se je veriga KFC v Veliki Britaniji znašla v nenavadni godlji. Zaradi pomanjkanja piščančjega mesa oziroma težav pri dobavi, so morali začasno zapreti kar 646 od 900 restavracij. Podjetje naj bi s tem utrpelo veliko škodo.

Edino KFC restavracijo pri nas so odprli v zadnjih dneh lanskega decembra, stoji pa na avtocestnem počivališču Dobrenje vzhod na poti iz Maribora proti Šentilju.