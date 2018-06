Žled je pred štirimi leti skoraj popolnoma uničil ograde, drevesa, letalnice v zgornjem delu živalskega vrta, zaposleni pa so se s težavo prebili do živali, da so jih uspeli prešteti in evakuirati, je povedala direktorica Živalskega vrta Ljubljana Zdenka Barbara Ban Fischinger.

V štirih letih so tako uspeli očistiti celotni gozd, zgraditi kilometer zunanje ograje, na novo pa so nasuli tudi ceste, ki vodijo do zgornjega dela živalskega vrta. Uredili so tudi novo ogrado za volkove, rise in kozoroge, nazadnje pa še za severne jelene in lose, je poudarila Ban Fischingerjeva. Ob tem se je direktorica za podporo pri sanaciji zahvalila družbi Petrol in ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću.