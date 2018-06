»Predsednik Ivanov meni, da je neresno in neodgovorno, da se rešitev imena države, ki je izredno pomembno vprašanje za državljane Makedonije, rešuje po telefonu in z osebnim sporazumom med premierjema dveh držav,« so sporočili iz urada makedonskega predsednika.

Premierja Makedonije in Grčije, Zoran Zaev in Aleksis Cipras, naj bi sporazum o novem imenu Makedonije potrdila še danes, uradno pa naj bi dogovor podpisali v soboto ob Prespanskem jezeru. Po slovesnem podpisu sledi še ratifikacije v makedonskem parlamentu, morda pa tudi referendum.

Iz urada predsednika Ivanova so ob tem še zanikali, da bi morebitna zavrnitev sporazuma z Grčijo ogrozila možnosti Makedonije za članstvo v EU in Natu ter povečala notranje nevarnosti. »Ohranitev ustavnega imena in najdba rešitve, ki ne bo povzročila ustavnih sprememb, na noben način ni uperjena proti integracije Makedonije v EU in Nato,« so še zagotovili v uradu predsednika, ki vztrajno nasprotuje spremembi ustavnega imena Republika Makedonija.

Zaev je v odzivu že pozval Ivanova, naj pomaga pri iskanju rešitve, ne pa da jo ovira. »Državljani so tisti, ki bodo o sporazumu na koncu odločili na referendumu, premier in predsednik države pa bi jim morala pomagati, ne pa nasprotno,« je dejal po poročanju Tanjuga.

Spor med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje traja že od leta 1991 in je zaradi grške blokade glavna ovira Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato. Po poročanju medijev naj bi se premierja dogovorila za ime Republika Severna Makedonija.