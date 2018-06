Kolektivno pogodbo so danes z generalnim direktorjem SŽ Dušanom Mesom podpisali Sindikat strojevodij Slovenije, Sindikat železniškega transporta Slovenije, Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije, Sindikat železniškega prometa Slovenije, Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije, Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije, Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste, Sindikat železniških delavcev Slovenije in Sindikat delavcev uprave SŽ.

Nadgraditev obstoječih pravic zaposlenih

»Po 11 letih od zadnjih sprememb kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa smo danes podpisali spremembe in dopolnitve, ki pomembno nadgrajujejo obstoječe pravice zaposlenih na SŽ,« je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril predstavnik omenjenih sindikatov Zdenko Lorber. To je prvi sveženj sprememb, ostale pa naj bi dorekli in zapečatili do septembra.

V prvem svežnju gre za več sprememb, Lorber je izpostavil tri. Dogovorili so se o znesku gmotne spodbude tistih zaposlenih v SŽ, ki delo opravljajo več kot 40 let, in sicer v višini povprečne plače v skupini za pretekle mesece. V prvih treh mesecih je bilo to 1955 evrov bruto.

Dogovorili so se tudi o znesku tistim, ki so zaradi posledic poškodbe pri delu postali invalidi in imajo zaradi statusa nižji dohodek, kot so ga imeli. Tako bodo ti prejeli razliko med invalidsko pokojnino in prejeto rento za čas do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev.