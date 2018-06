Ameriški črni medvedi se soočajo z boleznijo, katere prvi primeri so se začeli pojavljati v začetku 90. let 20. stoletja. Garje, ki večinoma ogrožajo pse in mačke, so začele vse pogosteje napadati tudi medvede, vzroka pa znanstveniki še ne vedo.

»Vsak teden dobimo več prijav oseb, ki se sprašujejo, kaj je narobe z medvedi, ki jih opazijo v bližini,« je dejal Mark Ternent, biolog in specialist za črne medvede pri inštitutu za raziskovanje Pennsylvania Game Commission. Medvedi lahko širijo tudi neprijeten vonj po gnitju. V novi študiji v raziskovalnem centru zdaj poskušajo ugotoviti, kaj je vzrok vse pogostejši bolezni.

Garje so nalezljiva kožna bolezen, povzročajo pa jo mikroskopske pršice, imenovane srbci, (lat. Sarcoptes scabiei). Ti paraziti se hranijo na 200 različnih živalskih vrstah, vključno z ljudmi. V koži živali naredijo majhne tunele, v katerih pijejo tekočine, ki jih ustvarja telo. Običajno to ne povzroča kaj več od srbečice, a v ekstremnih primerih, kjer izbruhne infekcija, lahko začne intenzivno izpadati dlaka, telo živali pa se skuša braniti tako, da na koncu ubije samega sebe.