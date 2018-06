»Odločitev, ki so jo podali državljani na volitvah, je jasna, glasovi so podeljeni,« je poudaril Jankovič. Oceno vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše, da je bila sklenitev levega bloka z Jankovičem napaka, pa je Janković komentiral, da ima vsak pravico, da volilni rezultat ocenjuje po svoje.

Opozoril pa je, da je pred volitvami izvršni odbor DeSUS soglasno podprl ta poziv k sklenitvi levega bloka. »Kot pravijo, po bitki so vsi generali pametni,« je še dodal Janković. Ljubljanskemu županu je tudi žal, da se tudi ostali, s katerimi so se pogovarjali, niso odzvali povabilu k levemu bloku.

Na vprašanje, kakšno popotnico nizka volilna podpora stranki DeSUS tudi v Ljubljani pomeni zanj pred jesenskimi lokalnimi volitvami, je Janković odgovoril, da so županske volitve nekaj povsem drugega in da je za to treba počakati do novembra.