Hisense se je vzdržal glasovanja pri vseh točkah dnevnega reda. Predstavniki te družbe so za Finance povedali, da so se vzdržali »iz pravnih razlogov«, in sicer zato, ker njihova prevzemna ponudba še teče. Ta se bo iztekla 26. junija, v njej pa delničarjem za delnico Gorenja ponujajo 12 evrov.

Tri mesta ostala prazna

Nadzorni svet z mandatom do 21. julija 2022 bo imel do prihodnje skupščine oz. do odpoklica s strani novega lastnika, ki mora za to imeti vsaj 75 odstotkov, štiri predstavnike kapitala in tri predstavnike zaposlenih. Tri mesta so v svetu sicer ostala prazna in bi jih po prevzemu popolnil novi lastnik.

Skupščina je vodstvu Gorenja podelila razrešnico za lansko delo. Predsednik uprave Franjo Bobinac je pred tem po pisanju Financ dejal, da z lanskim poslovanjem ne more biti zadovoljen, predvsem ne s stališča dobičkonosnosti. Je pa zadovoljen s prihodki, s katerimi so dosegli cilje. Družba je imela težave pri lansiranju novih izdelkov na trg, pa tudi z dražjimi cenami surovin, čeprav so te načrtovali.

Nadzorni svet Gorenja je še pred današnjo skupščino imenoval novo upravo, ki bo družbo vodila naslednjih pet let. V upravi, ki bo poslej šestčlanska in ne več petčlanska, poleg prvega moža Gorenja Franje Bobinca ostajata delavski direktor Drago Bahun in Žiga Debeljak, pridružujejo pa se jim Stanka Pejanović, Tomaž Korošec in Saša Marković. To naj bi se po pisanju Financ menda zgodilo v soglasju s Kitajci.